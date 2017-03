UE, China y Chile suspenden importaciones de carne brasileña

RÍO DE JANEIRO(AP )

El escándalo por la venta de carne caducada en Brasil se agudizó el lunes debido a que la Unión Europea, China y Chile suspendieron algunas importaciones de cárnicos provenientes del país más grande de América Latina y uno de los mayores exportadores de carne en el mundo.



El veto a la carne brasileña se dio a pesar de que presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió con embajadores y de las numerosas garantías que el gobierno ha ofrecido.



En declaraciones a la prensa en Bruselas, el portavoz de la Unión Europea, Enrico Brivio, dijo el lunes que las empresas implicadas en los sobornos tendrán prohibido enviar carne al bloque temporalmente.



La UE "garantizará que todo establecimiento que participó en el fraude sea vetado", señaló Brivio, que no señaló por su nombre a las compañías afectadas ni precisó el tiempo que la medida estaría en vigor.



Pocas horas después, el ministro de Agricultura brasileño, Blairo Maggi, dijo que China suspendió la descarga de carnes brasileñas en sus puertos. Maggi minimizó la medida al afirmar que las autoridades chinas estaban en el proceso de solicitar más información.



"No hay ningún embargo chino", afirmó Maggi ante la prensa en Brasilia. "Lo que tenemos son contenedores allá que no pueden salir del puerto hacia los mercados locales".



Chile adoptó una medida similar, anunció Angel Sartori, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.



El viernes, la policía emitió 38 órdenes de arresto relacionadas con las grandes empacadoras de carne JBS y BRF. Ambas compañías niegan haber incurrido en irregularidades.



Según los investigadores, varias compañías sobornaron a inspectores sanitarios para que permitieran la comercialización de carnes caducadas.



Las compañías supuestamente mejoraron la apariencia y el olor de las carnes caducadas aplicándoles sustancias químicas y productos baratos como agua y harina de mandioca. Tres plantas fueron clausuradas.



Temer sostuvo una reunión de emergencia el domingo con los embajadores de diversos países. Les garantizó que las carnes nacionales eran seguras y los invitó a comerlas en un restaurante que prepara asados estilo brasileño.



El lunes, Temer, en un nuevo intentó de sosegar las preocupaciones, afirmó que la industria de los cárnicos de Brasil no debe ser juzgada por una sola investigación.



"El sector agropecuario es muy importante para nosotros en Brasil y su imagen no debe ser manchada por un pequeño núcleo" de malos actores, afirmó Temer en declaraciones ante la Cámara Americana de Comercio en Sao Paulo.



Brasil fue en 2016 el mayor productor de carne bovina en el mundo y uno de los principales exportadores, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También es un exportador de peso de productos de pollo y cerdo.



El lunes, los inspectores sanitarios efectuaron sus labores en diversas ciudades.



Marcia Rolim, jefa de inspecciones sanitarias municipales de Río de Janeiro, dijo que las revisiones de rutina fueron intensificadas por la investigación.



Algunos paquetes de carne de al menos un supermercado al parecer estaban en mal estado y tenían un color verdoso.



Mientras buscaba carnes el lunes en un supermercado, Carla Simone Macedo dijo haber visto periódicamente productos que parecían reempaquetados.



Antonio Fernando, otro cliente, consideró la pesquisa "una exageración".



"Tenemos muy buenas carnes", dijo Fernando, aunque celebró la presencia de un número mayor de inspectores.