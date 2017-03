Viñedo de hijo de Trump busca más trabajadores extranjeros

CHARLOTTESVILLE, Virginia(AP )

Un viñedo del hijo del presidente Donald Trump ha presentado una solicitud para contratar trabajadores extranjeros, luego de no encontrar trabajadores estadounidenses que quieran cosechar uvas.



Trump Vineyard Estates, o mejor conocido como el Viñedo Trump, en Virginia, presentó su solicitud para traer 29 trabajadores por esta temporada a través del programa de visas H-2A, reportó el The Daily Progress.



El viñedo del área de Charlottesville pertenece a Eric Trump, hijo del presidente que ha pedido a las empresas a contratar estadounidenses.



El programa H-2A permite que empleadores agrícolas que prevean escasez de trabajadores nacionales traigan trabajadores extranjeros a Estados Unidos para trabajar en el campo o realizar otros servicios temporales.



Para solicitar el permiso, los empleadores dicen que no han podido hallar trabajadores estadounidenses que puedan ocupar las vacantes. Al menos otros tres viñedos locales también presentaron solicitudes para contratar mano de obra extranjera.



"Es difícil encontrar gente", dijo Libby Whitley, una abogada que ha trabajado con diversas empresas, incluida Trump Winery.



Inicialmente, Trump Vineyard Estates había presentado una solicitud para seis trabajadores extranjeros en diciembre.



Dos meses después, la empresa presentó otra solicitud para 23 trabajadores más. Ambas solicitudes de Trump Vineyard Estates dicen que algunas de las tareas principales son plantar vides y cultivar uvas, instalar tubos para ayudar a crecer racimos y podar la vid.



A los trabajadores H-2A y sus pares estadounidenses en puestos correspondientes se les debe pagar de acuerdo con cierto tabulador: 10,72 dólares por hora este año para trabajadores de viñedos en Virginia.



Whitely agregó que ella había asumido que su compañía estaría atestada de gente pidiendo trabajo, debido a toda la cobertura que el Viñedo Trump ha tenido en los medios por usar el programa H-2A.



"Adivina cuántas solicitudes tenemos... 13", dijo. "Y todas fueron de lugares como Filipinas, Indonesia, Kenia, Nigeria. Ni un trabajador estadounidense pidió trabajo (tras nuestra primera solicitud)".



Varias personas enviaron mensajes electrónicos para decir que estaban indignados de que el Viñedo Trump estuviera contratando extranjeros, puntualizó Whitley.



"Yo revisé cada una de esas respuestas y dije, '¿Estás interesado en el trabajo? De ser así, por favor ponte en contacto con nosotros de inmediato''', añadió.



El Viñedo Trump no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.