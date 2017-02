EU: Miles protestan contra Trump: "No es mi presidente"

WASHINGTON D.C. (AP )

Miles de personas protestaron el lunes en contra del presidente Donald Trump en varias partes de Estados Unidos, en marchas y manifestaciones por el Día de los Presidentes que fueron llamadas "Día del que no es mi presidente".



La gente no salió por millones como ocurrió después de la juramentación de Trump como presidente el mes pasado, pero el mensaje de las manifestaciones fue parecido.



En Chicago, cientos de personas se manifestaron enfrente de la Torre Trump, gritando "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir". Miles de personas manifestaron afuera de Central Park, en Manhattan, ondeando banderas.



Más de 100 manifestantes protestaron en Washington, D.C., donde docenas de manifestantes corearon "Echen a Trump" y "Amor, no odio: Eso es lo que hace grande a Estados Unidos" en la plaza Dupont Circle.



Docenas de personas marcharon por el centro de Atlanta, en una manifestación llamada "¡DESTITUYANLO AHORA! Marcha del (que no es mi) presidente".