Suecia pide explicaciones por dichos del presidente

SUECIA(SUN)

La insinuación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Suecia experimentó un incidente de seguridad relacionado con la inmigración causó desconcierto en el país escandinavo, mientras sus diplomáticos pidieron una explicación y los ciudadanos respondieron con bromas.



Trump citó a Suecia como un país que había experimentado problemas con inmigrantes en declaraciones realizadas en un mitin el sábado. “Miren lo que está pasando en Alemania. Miren lo que pasó ayer de noche en Suecia”, dijo el magnate.



“Suecia, ¿quién lo creería? Suecia. Recibieron grandes números [de personas]. Están teniendo problemas que nunca pensaron que fuera posible”, añadió. Esa afirmación pareció confundir al gobierno sueco, que pidió al Departamento de Estado que explicara lo que quiso decir el presidente de la Unión Americana.



“Estamos intentando lograr una aclaración”, declaró Catarina Axelsson, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.



El Departamento de Estado dijo que no comentaría sobre las comunicaciones diplomáticas. Más tarde, la Casa Blanca dijo que Trump estaba hablando sobre la creciente criminalidad y recientes incidentes en general en Suecia, pero que no se refería a un incidente específico.



La Casa Blanca agregó que han habido varios reportes de un aumento en el crimen en Suecia y que Trump podría haber visto un reporte del canal Fox News el viernes según el cual supuestamente han ocurrido problemas delictivos relacionados con inmigrantes en el país escandinavo.



Muchos suecos se burlaron de las declaraciones del magnate en Twitter usando la etiqueta #LastNight- InSweden (Ayer por la noche en Suecia). Gunnar Hokmark, un miembro sueco del Parlamento Europeo, retuiteó un post: “#AnocheenSuecia mi hijo arrojó su hot dog al fuego. ¡Qué triste!”. Hokmark agregó su propio comentario: “¿Cómo pudo saberlo?”. El ex canciller sueco Carl Bildt también se refirió a las declaraciones: “¿Suecia? ¿Ataque terrorista? ¿Qué ha estado fumando? Abundan las preguntas”.