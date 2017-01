Celebran en Rusia toma de posesión del Donald Trump

MOSCÚ, Rusia(AP)

Funcionarios y legisladores rusos halagaron este viernes la toma de posesión del Donald Trump como presidente y esperan que esto pregone un periodo de mejores relaciones con Estados Unidos, mientras algunos en Moscú y otras partes celebraron en un bar que buscó sacar provecho de la emoción de la gente.



Las promesas de Trump de arreglar las dañadas relaciones con Moscú han entusiasmado a la élite política rusa después de las tensiones con Washington por la crisis con Ucrania, la guerra en Siria y acusaciones de intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos.



Y aunque la política de Trump hacia Rusia no se conoce todavía, el primer ministro Dmitry Medvedev declaró que "esperamos que la razón prevalecerá".



"Estamos listos para hacer nuestra parte del trabajo para mejorar la relación", dijo Medvedev en Facebook.



Un centenar de simpatizantes del nuevo mandatario estadounidense, nacionalistas rusos y otros interesados se reunieron en un local hípster a unos cientos de metros del Kremlin para celebrar.



Una hora antes de que Trump subiera al escenario en Washington, el sonido de botellas de champaña abriéndose se escuchó en el salón abovedado del recinto que alguna vez fue oficina de telégrafos.



La fiesta fue copatrocinada por el conservador canal de televisión Tsargrad TV, encabezado por el ideólogo de ultraderecha Alexander Dugin.



"Sí, es un día de fiesta", dijo Dmitry Rode, un ejecutivo de comunicaciones, mientras sostenía una copa de champaña. "Todos esperamos que las relaciones entre nuestros países, y más importante, entre nuestra gente, ayude a mejorar nuestra economía. Somos vecinos, estamos a solo 50 km del otro".



El analista político Stanislav Byshok dijo que probablemente esta era la primera vez que alguien más, no la embajada de Estados Unidos, organizaba una fiesta por la toma de posesión de un presidente estadounidense.



"Es raro, pero es grandioso, y por primera vez los rusos están aplaudiendo la victoria de un candidato presidencial estadounidense, es una señal de los tiempos", agregó.



"En los últimos años hemos escuchado de una relación muy tensa, por eso cuando una persona que en Rusia es percibida como neutral hacia Rusia y que es realista en política exterior, es recibida con agrado".



Aunque Trump ha halagado al presidente Vladimir Putin y eso ha dado paso a expectativas de que se podrían normalizar los lazos, el presidente no ha expresado una política clara y algunos nominados de su gabinete han manifestado opiniones duras hacia Rusia.