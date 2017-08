Revistas critican "defensa" de Trump al Ku Klux Klan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Revistas de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido criticaron la falta de condena por parte del presidente estadounidense Donald Trump a los grupos como el Ku Klux Klan luego del enfrentamiento entre supremacistas blancos y contramanifestantes el pasado 12 de agosto en Charlottesville, Virginia.Trump fue muy criticado luego de que ese mismo día se abstuvo de señalar a algún grupo en particular y en cambio recalcó que “muchos bandos” fueron los culpables de la violencia en esa ciudad de Virginia.Aseveró entonces que “el odio y el racismo” evidente en el país ya existían mucho antes de su candidatura.En esas observaciones no identificó a los supremacistas blancos ni a ningún otro grupo de odio, incluso cuando los legisladores republicanos y otros en su Casa Blanca los condenaron por su nombre.Ante esta postura, la revista de Estados Unidos “The New Yorker” titulada "Blowhard", presentó a Trump en un barco que sopla a una vela en forma de una capucha Ku Klux Klan.David Plunkert, el artista de la imagen, dijo a la revista que realizó la portada en respuesta a la falta de condena de Trump a los grupos de odio.“Una imagen hace un mejor trabajo mostrando mis pensamientos que la palabra”, explicó para “The New Yorker”.Por su parte, la revista británica “The Economist” retrató al presidente de Estados Unidos con un megáfono que tiene la forma de la gorra del mismo grupo supremacista.En su editorial, informa el The Guardian, indicó que el mandatario es "políticamente inepto, moralmente estéril y temperamentalmente impropio para el cargo".Mientras que el semanario de Alemania “Der Spiegel” también ilustró su portada con el magnate de New York, sin embargo, en este caso, la capucha del KKK está en su cabeza.“La verdadera cara de Donald Trump”, dice en un tuit la revista.En Charlottesville, el sábado pasado, una mujer murió cuando un automovilista la atropelló a ella y un grupo de otros manifestantes que se opusieron a un grupo de supremacistas blancos durante una manifestación.Los supremacistas protestaban porque las autoridades planean retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee que está en un parque de Charlottesville.