Falla en los rieles causó descarrilamiento en Nueva York

NUEVA YORK, EU(AP)

Una falla en uno de los rieles fue la causa del reciente descarrilamiento en la estación Penn Station de Nueva York, ocurrido en medio de grandes inconvenientes para los pasajeros debido a las tareas de reparación de la empresa Amtrak, según un reporte obtenido por The Associated Press.



En el incidente ocurrido el 6 de julio, el primer vagón del tren de New Jersey Transit se descarriló poco antes de las 9 de la noche cuando el tren intentó cambiar de riel. Según la investigación, los componentes que sujetaban al riel estaban defectuosos, y el tren se movió irregularmente primero a la izquierda y luego a la derecha.



A bordo había unos 180 pasajeros y tripulantes. Nadie resultó lastimado.



El descarrilamiento ocurrió en una zona donde los trenes salen de un túnel debajo del río Hudson hacia un nudo de rieles, antes de llegar a la estación. Ese es el mismo sector donde descarriló un tren de NJ Transit el 3 de abril, lo que causó estragos por varios días en toda la ruta nororiental de Estados Unidos. Ese incidente fue atribuido a los anticuados vínculos de madera que comunican las vías.



El incidente ocurrido el 3 de abril, junto con otro sucedido en marzo además de otros desperfectos en las vías y en el sistema de señalamientos, llevaron a Amtrak a adelantar unas labores de reparación: Lo que se iba a realizar de noche o en fines de semana durante varios años se realizará en pocas semanas este verano. Las obras comenzaron el 10 de julio.



Esas labores incluyen la reparación de los interruptores que controlan el sector donde ocurrieron los descarrilamientos de abril y julio.



En un comunicado a la AP enviado el miércoles, Amtrak dijo que el descarrilamiento ocurrido en julio “confirmó nuestra decisión de acelerar los planes de reparación de infraestructura en esa zona de la Penn Station este verano". Agregó que las labores de reparación "fortalecerán nuestras operaciones y restaurarán la confianza en la estación ferroviaria más transitada de Norteamérica”.