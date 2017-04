Deportan a la mexicana Maribel Trujillo; deja en EU a sus 4 hijos

CHICAGO(GH)

La inmigrante Maribel Trujillo Díaz, madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue deportada hoy a México, reporta la agencia EFE.Kathleen Kersh, una de las abogadas, dijo en un comunicado: "Estamos decepcionados e indignados porque ICE optó por no ejercer la discreción procesal en este caso, a pesar de miles de llamados telefónicos y reclamos llegados desde todo el país".Era descrita como una líder en su iglesia, no contaba con antecedentes penales, Trujillo fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 5 de abril, dos días luego de que saliera de una cita rutinaria con esa agencia, informa Univisón La familia había hablado de enviar a la hija menor de Trujillo, Daniela, con su madre a México en caso de que se diera la deportación."Es muy joven para entender que un día su madre estaba con ella y que ahora no regresa", había dicho el esposo de Trujillo en una carta abierta. "Yo puedo cuidar a la pequeña físicamente y agradezco a los familiares y amigos que nos rodean, pero ella necesita a su madre. La vida de esta niñita ha cambiado completamente".