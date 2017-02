Elecciones Ecuador: Lenin Moreno encabeza cifras oficiales

QUITO, Ecuador(AP )

El candidato oficialista Lenin Moreno encabezaba las cifras oficiales de votos el domingo, pero el margen que lo separaba del opositor Guillermo Lasso podría llevarlos a disputarse la presidencia en una segunda vuelta en abril.



Con un 62,07% de los sufragios recabados, Moreno ha obtenido un total de 38,40%, mientras que Lasso le sigue con 29.51%. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador no ha declarado un ganador y durante una conferencia de prensa la noche del domingo pidió paciencia al electorado para esperar a que finalice el conteo.



Para que un candidato gane en primera vuelta debe obtener más del 50% o un 40% más 10 puntos de ventaja sobre su rival. En caso de no darse este resultado, habrá segunda ronda el 2 de abril.



Al frente del Consejo Nacional Electoral están congregados unos 2 mil simpatizantes de Lasso en una vigilia en medio de gritos de victoria por haber llegado a la segunda vuelta, según dicen.



No hay episodios de violencia, pero han bloqueado el tráfico de vehículos.



Horas antes, al cierre de las elecciones, un informe de la firma Cedatos-Gallup reveló en la cadena de televisión Teleamazonas que el postulante oficialista habría obtenido 39,4%, mientras que Lasso tendría 30,5%.



En cambio, la encuestadora Opinión Pública señaló en un canal estatal que Moreno tendría 42,9% y Lasso 27,7%. Estos últimos datos darían el triunfo en primera ronda a Moreno

Los dos estudios tienen margen de error del 2%.



Aunque la situación no es clara, tras darse a conocer la información de Opinión Pública, Moreno aseveró que "hemos ganado las elecciones en justa lid", y asumió una actitud triunfalista: "hemos liderado este proceso de tal forma que permite que la revolución continúe" en el poder.



Lasso destacó que habrá una segunda vuelta e invitó al resto de candidatos opositores a unir esfuerzos "para trabajar juntos por un gobierno con un amplio programa en función del interés de las grandes mayorías del Ecuador".



El exministro de Estado y analista político, Francisco Huerta, expresó: "De momento la sorpresa es que los votos escondidos, los votos vergonzantes, parece que estaban a favor de Lenin Moreno. De otra forma no se explica el resultado de algunas de las encuestas".



Por su parte, el analista Fernando Casabe, expresó: "Hay unas cifras muy ajustadas o el margen de error es superior al 2,5% ... Ambos candidatos deberían ser más cautos, pero está claro que el primer puesto es de Moreno".