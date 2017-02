EU elabora nuevas normas para detención de inmigrantes

WASHINGTON D.C. (AP )

El Departamento de Seguridad Nacional ha elaborado nuevas directrices radicales pensadas para detener y deportar agresivamente a inmigrantes que vivan sin permiso en Estados Unidos, de acuerdo con un par de memorandos firmados por el secretario de esa agencia, John Kelly.Los documentos tienen fecha del viernes y con ellos se pretende poner en marcha la disposición general de Donald Trump de combatir la inmigración no autorizada.Kelly esboza planes para contratar a miles de agentes adicionales, ampliar la lista de prioridad de arresto y deportación inmediata de inmigrantes y reclutar a agentes locales para que realicen detenciones, según una persona al tanto de los documentos que confirmó detalles a The Associated Press."El incremento de la inmigración ilegal en la frontera Sur ha rebasado la capacidad de las agencias federales y los recursos, y ha causado una seria vulnerabilidad de seguridad nacional a Estados Unidos", escribió Kelly.Las detenciones en la frontera Sur de Estados Unidos han aumentado adicionalmente entre 10 mil y 15 mil por mes de 2015 a 2016, agregó.Los memorandos respetan una directiva del gobierno del ex presidente Barack Obama , el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que permite que los jóvenes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños permanezcan en el país y cuenten con permisos de trabajo.El programa ha amparado de la deportación a unos 750 mil inmigrantes desde su aplicación en 2012.Trump había manifestado anteriormente su deseo de terminar con el programa, pero durante su conferencia de prensa de la semana pasada, el mandatario indicó que "mostraría gran corazón" hacia el programa.El periódico The Washington Post y otros medios noticiosos fueron los primeros en informar sobre los memorandos.Un funcionario federal enterado de los documentos no puso en duda la veracidad sobre los memorandos firmados por Kelly, cuya difusión estaba prevista inicialmente para el viernes, antes que la Casa Blanca los aplazara para su revisión.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Washington había hecho objeciones a los documentos y trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para realizar los últimos ajustes a la política.El funcionario solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre los documentos.De acuerdo con el borrador de las directrices, Kelly pretende "contratar de manera expedita" a 10 mil agentes policiales y 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza adicionales.A fin de cumplir la promesa de campaña de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera con México, Kelly también solicitó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) que "emprenda de inmediato la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de un muro, incluyendo la iluminación auxiliar, la tecnología (contemplados sensores), así como patrullajes y caminos de acceso".Kelly subrayó que el muro es necesario para disuadir la inmigración no autorizada y lo llamó un "componente crítico" de la estrategia de Trump para la seguridad general fronteriza.