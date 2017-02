Ecuador: Resultados a boca de urna difieren en elecciones

QUITO, Ecuador(AP )

Los resultados de dos encuestas a boca de urna difieren el domingo y en principio no queda claro si habrá segunda vuelta electoral para dirimir la presidencia en Ecuador.



De acuerdo con datos de Cedatos-Gallup, revelados en la cadena de televisión Teleamazonas, el oficialista Lenin Moreno habría obtenido 39,4%, mientras que el ex banquero de derecha Guillermo Lasso, 30,5%.



En cambio, la encuestadora Opinión Pública señaló en un canal estatal que Moreno tendría 42,9% y Lasso 27,7%.



Los dos estudios tienen margen de error del 2%.

Cedatos-Gallup desarrolló la encuesta con base a 34 mil entrevistas a votantes en 23 provincias del país de zonas urbanas y rurales, mientras que la segunda firma no aclaró ese dato inicialmente.



El Consejo Nacional Electoral ofrecerá los primeros resultados de un conteo rápido hacia las ocho de la noche, hora local (0100 GMT).