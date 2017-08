Hope Hicks, la millenial que asume comunicaciones de Trump

(GH)

Hope Hicks, ex modelo y miembro cercana a la familia de Donald Trump, fue elegida para dirigir el aparato de comunicación de la Casa Blanca, según informa El País La millenial de Connecticut es una de las personas más fieles al magnate y fue su bajo perfil lo que le ha permitido sobrevivir al tumulto que acecha a Trump, ya que ni siquiera tiene cuenta en Twitter y en Instagram es privada.Luego de la destitución de Anthony Scaramucci, la idea es que Hicks se mantenga al margen de las cámaras para protegerse y continúe siendo discreta para prosperar sin que se note mucho.La ex modelo es una de las figuras más jóvenes en el círculo político en Washington. La debutante tiene 28 años. Trabajó con Jason Miller durante la transición, después con Mike Dubke y con Sean Spicer. Anthony Scaramucci también dijo que su plan era mantenerla en el equipo de comunicación de la Casa Blanca, que iba a someter a una intensa purga para cortar las filtraciones.El anuncio de su nombramiento se hizo en plena ruptura de las relaciones del mundo empresarial con la Administración, limitado a una nota de prensa. Nada que ver con la puesta en escena que hace un mes se hizo para presentar al tiburón de las finanzas. Hope Hicks trabajará codo con codo con Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa, otra superviviente. En principio su cargo es interino pero no será una sorpresa si lo asumo con carácter permanente.Hope Hicks es una vieja amiga de Ivanka Trump, hija del presidente, y Jared Kushner, yerno y asesor directo de Donald Trump. En el entorno de la familia la tratan como un miembro más, hasta el punto de que la incluyeron en el grupo que estuvo en la audiencia con el Papa Francisco.