Votarían la próxima semana financiamiento para muro de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Representantes republicanos se preparan para votar la próxima semana sobre los mil 600 millones de dólares en fondos solicitados por el presidente Donald Trump para comenzar la construcción del muro que prometió en la frontera entre Estados Unidos y México.



Asistentes declararon la noche del martes que los líderes republicanos han decidido vincular los fondos — para la construcción de 120 kilómetros (74 millas) de cercas y un muro de contención en el Valle del Rio Grande de Texas y cerca de San Diego — a un proyecto de gasto del Departamento de Defensa y otras dependencias, como el Departamento de Asuntos de Veteranos.



Los demócratas y algunos republicanos se oponen firmemente a destinar fondos para el muro. Pero Trump insiste en el tema y el plan republicano le daría al mandatario una necesitada victoria en el Capitolio después del fracaso por revocar y reemplazar la ley de salud de Obama.



Añadir los fondos para el muro a la medida de gastos de defensa, que incluye enormes incrementos para el Pentágono, aparentemente garantizaría su aprobación en la Cámara de Representantes, a pesar de la oposición de algunos republicanos de estados fronterizos, y podría derivar en un enfrentamiento con los senadores demócratas.



Trump ha prometido que México pagaría por el muro, pero no ha presentado un plan para obligarlo a hacerlo. En su lugar, los contribuyentes correrían con el gasto.



El líder de la mayoría en la cámara baja, Kevin McCarthy, anunció el martes que los líderes republicanos abandonaron un plan para agrupar en un solo paquete los 12 proyectos de presupuesto para el año fiscal que inicia el 1 de octubre. Eso parecía ser demasiado que digerir para las filas republicanas, por lo que McCarthy anunció en su lugar que el financiamiento para el Pentágono, y los departamentos de Asuntos de Veteranos y de Energía estarían ligados en una medida más pequeña y enfocada en la seguridad nacional.



Un asistente de McCarthy y una portavoz del presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, Rodney Frelinghuysen, confirmaron el plan por incluir financiamiento para el muro en la propuesta de la próxima semana. Pero probablemente no haya una votación de sí o no sobre el financiamiento.