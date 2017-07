Un muerto y un herido tras sismo en el Sur de Perú

LIMA, Perú(AP )

Un muerto y al menos un herido dejó en la víspera un sismo de 6,4 grados que remeció la noche del lunes la costa Sur de Perú, informó el martes la gobernación de Arequipa.



"Hay una persona muerta debido a que le cayeron rocas en una carretera", dijo a The Associated Press Carlos Zanabria, asesor de prensa de la gobernación de Arequipa. Otra persona resultó herida luego que le cayó una piedra cuando pasaba por un puente. No se han reportado otros daños materiales ni humanos.



El sismo tuvo su epicentro a 98 kilómetros (61 millas) al Oeste de Camaná, en el departamento de Arequipa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ocurrió el lunes a las 21:05 de la noche hora local (0205 GMT del martes) a una profundidad de 44 kilómetros (27 millas).



El martes en Arequipa decenas de buses estaban detenidos alrededor de 35 kilómetros tras la caída de rocas en la carretera Panamericana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció enviar tractores y cargadores frontales para limpiar la vía.



Los sismos son comunes en Perú, donde cruza la cordillera de los Andes. El litoral del país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.