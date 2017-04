Investiga Guatemala red de ayuda a Javier Duarte

GUATEMALA(AP )

La Fiscalía guatemalteca abrió el martes un expediente para investigar la red de personas que habrían ayudado al ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, a movilizarse por Guatemala, donde estaba escondido de la justicia de su país.



La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, confirmó esta información en entrevista a The Associated Press y precisó que el siguiente paso será escuchar la declaración del guatemalteco Juan Eduardo Barillas Canella, un hombre de 53 años cuya identidad salió a luz pública en días pasados por acusaciones de haber prestado sus propiedades a Duarte para refugiarse.



Aldana explicó que la fiscalía guatemalteca no sabía nada sino hasta el 15 de abril, cuando recibió de cancillería la solicitud verbal de la Procuraduría General de la Republica de México sobre la petición de extradición. La PGR denunció el domingo que Duarte tenía una red de personas que le ayudaron a huir de su país y que le habrían provisto de domicilios, dinero, teléfonos, vehículos e incluso vuelos privados para mantenerse prófugo.



La fiscal dijo que no se deportó a Duarte a México tan pronto entró a Guatemala porque la fiscalía mexicana ya había solicitado la extradición y había que cumplir con todo el requerimiento.



El tribunal Quinto de Sentencia que conoce la solicitud de extradición de Duarte fijó para el miércoles a las 13:30 horas la primera audiencia en la que el ex Gobernador será escuchado. Durante ésta, el mexicano podría allanarse a la solicitud y ser repatriado pero también podría informar si peleará la solicitud. Hasta el momento Duarte no ha presentado ningún abogado, por lo que el tribunal le proveerá de uno de oficio.



El ex mandatario veracruzano fue detenido el sábado en Guatemala, en el municipio de Panajachel del departamento de Sololá, a unos 150 kilómetros al Oeste de la capital guatemalteca.



Duarte se ha erigido como el símbolo de la corrupción de la política mexicana actual. Es buscado en su país por actos de corrupción y delincuencia organizada.