Hallan muerto a hombre que transmitió asesinato en Facebook

PENNSYLVANIA, EU(GH)

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself. — PA State Police (@PAStatePolice) 18 de abril de 2017

Steve Stephens, the suspect in Sunday's Facebook killing, is dead from a self-inflicted gunshot wound in Erie, Pa. https://t.co/OPTBTdu0ds pic.twitter.com/l2IVAzG7Ll — Newsweek (@Newsweek) 18 de abril de 2017

La policía de Pennsylvania dijo que el sospechoso de matar a una persona mayor de edad elegida aleatoriamente y transmitido en Facebook Live se ha quitado la vida, reporta Fox Las autoridades han dicho que Steve Stephens fue hallado este martes por la mañana por la policía en el condado de Erie.Señalan que la policía intentó detener a Stephens y, después de una breve persecución, se disparó.Stephens era buscado por el asesinato de un hombre jubilado de 74 años en Cleveland el domingo.Él publicó el video de ese crimen en Facebook.