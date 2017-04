Sin historial criminal

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 5 mil 441 inmigrantes sin antecedentes penales durante los primeros meses del año, el doble que el año pasado durante el mismo período, reportó The Washington Post.



Además, la detención de inmigrantes en general tuvo un aumento del 32.6 por ciento de enero a marzo de este año, al pasar de 16 mil 104 a 21 mil 362.



Lo anterior, según el diario, es una muestra de la intensificación de la búsqueda de inmigrantes sin papeles, no sólo de aquellos con antecedentes penales, sino también de que no han violado la ley.



Así, la Administración de Donald Trump desecha la postura protectora de su predecesor hacia la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.



Los defensores de los inmigrantes dicen que estas detenciones desenfrenadas han llevado a una fuerte caída en las denuncias de latinos de agresiones sexuales y otros crímenes.



En tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes una apelación de madres inmigrantes y sus hijos para no ser deportados por temor a ser hostigados si regresan a sus países en Latinoamérica.