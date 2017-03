"Aquí no silbamos a la mujeres" señala cartel antiacoso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"En esta obra no silbamos a las mujeres y estamos en contra del acoso callejero", señala un cartel blanco con letras negras colgado frente a una obra en construcción en la calle 11 entre 44 y 45, en La Plata, Argentina.



"Nuestro patrón nos pidió que nos comportemos seriamente, sin decirles nada a las mujeres que pasan por acá. Y a nosotros nos parece muy bien, respetamos esa indicación", aseguró un hombre que trabaja allí.



El "patrón" es el arquitecto Fernando Battista, a cargo de la obra, quien tomó la idea de una obra en construcción en México. "Me pareció que era bueno imitarlo, que era un aporte, que podía servir de ejemplo", dijo al diario El Día.



"En el barrio me dijeron que están contentos por el cartel y por el comportamiento de los trabajadores, la verdad es que eso es muy bueno porque en un principio ellos tuvieron miedo de que los molesten los albañiles de otras obras", aseguró Battista.



Según explicó, la intención de colocar el cartel fue "generar conciencia". Y cree que se logró. "Sería importante que el Colegio de Arquitectos tomara la iniciativa de promover que todas las obras cuenten con carteles similares", agregó.



Jaime Estigarribia, uno de los albañiles de la obra agregó: "Me parece algo bueno, lo pidió el arquitecto y nosotros lo respetamos".