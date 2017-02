Muere la mujer cuyo caso llevó a legalizar el aborto

DALLAS(AP )

Norma McCorvey, cuya demanda judicial bajo el pseudónimo de "Jane Roe" derivó en la histórica decisión de la Corte Suprema de legalizar el aborto pero que después se convirtió en una férrea opositora a la interrupción intencional del embarazo, falleció el sábado a los 69 años.



McCorvey murió en un centro de asistencia para adultos mayores en Katy, Texas, dijo el periodista Joshua Prager, quien trabaja en la elaboración de un libro sobre ella. Prager se encontraba con McCorvey y la familia de ella al momento de su muerte.



McCorvey murió de insuficiencia cardiaca y estaba enferma desde hace algún tiempo, afirmó el comunicador.



Ella tenía 22 años, estaba soltera, desempleada y embarazada por tercera vez en 1969 cuando intentó abortar en Texas, donde el procedimiento era ilegal salvo en los casos en los que la vida de la mujer corría peligro.



La subsecuente demanda, conocida como Roe vs. Wade, derivó en el fallo de la Corte Suprema en 1973 que estableció el derecho al aborto, aunque para ese momento McCorvey ya había dado a luz y entregado a su hija en adopción.



Décadas más tarde, ella cambió de parecer, se convirtió en cristiana evangélica y se sumó al movimiento contra el aborto. Poco después cambió nuevamente de religión y se volvió católica.



"No creo en el aborto incluso en una situación extrema. Si una mujer es embarazada por un violador, sigue tratándose de un niño. Uno no debe actuar como su propio Dios", declaró McCorvey a The Associated Press en 1998.



Después del fallo de la corte, ella vivió tranquilamente varios años hasta que en la década de 1980 reveló que era Jane Roe. También confesó que había mentido cuando dijo que su embarazo era producto de una violación.



Durante la década de 1980 y entrada la de 1990, McCorvey permaneció como una ardiente partidaria de los derechos al aborto y por algún tiempo trabajó en una clínica para mujeres en Dallas en la que se efectuaban interrupciones del embarazo.



Su autobiografía "I Am Roe: My Life, Roe v. Wade, and Freedom of Choice" ("Soy Roe: Mi vida, Roe vs. Wade, y la libertad de decidir") incluyó sentimientos sobre los derechos al aborto junto con detalles sobre padres disfuncionales, reformatorios escolares, delitos menores, consumo de drogas, alcoholismo, un esposo abusivo, un intento de suicido y lesbianismo.



Sin embargo, un año después fue bautizada ante las cámaras de televisión por su mentor más improbable: el reverendo Philip "Flip" Benham, líder de Operation Rescue (Operación Rescate), ahora conocida como Operation Save America (Operación Salvemos a Estados Unidos).



McCorvey se sumó a la causa y al personal de Benham, que entabló amistad con ella cuando el grupo opuesto al aborto se mudó junto a la clínica donde ella trabajaba.



McCorvey también dijo que su conversión religiosa la impulsó a dejar a su amante, Connie Gonzales. McCorvey afirmó que la relación se volvió platónica a principios de la década de 1990 y que, una vez que ella se convirtió en cristiana, consideró que la homosexualidad era algo incorrecto.



Relató su conversión evangélica y su postura contra el aborto en el libro de 1998 "Won by Love", que termina con la feliz participación de McCorvey en Operación Rescate.



Pero para agosto de ese año, había cambiado de religión al catolicismo y había dejado Operación Rescate. Aunque aún se oponía al aborto, dijo que tenía sus reservas acerca del estilo de confrontación que ejercía ese grupo.