Miles marchan en París en apoyo a joven presuntamente violado por

PARÍS, Francia(AP)

Cerca de 2 mil 300 personas protestaron hoy en París contra la violencia policial, luego del escándalo por la supuesta detención de un joven de 22 años hace dos semanas, que habría sido violado con un bastón por un agente de policía.



La manifestación, convocada por organizaciones antirracistas, transcurrió en medio de un fuerte despliegue de seguridad. La policía de París anunció un perímetro de seguridad en la zona de la protestas. La candidata de ultraderecha a la presidencia del país, Marine Le Pen, emitió un comunicado instando al gobierno a prohibir la marcha por respeto a la policía.



También hubo protestas en las ciudades francesas de Dijon, Nantes y Rennes.



En las últimas semanas se registraron disturbios en París y en alrededores durante manifestaciones contra la violencia policial, que incluyeron el incendio de autos y la rotura de vidrios.



El joven francés denunció haber sido agredido por cuatro agentes, uno de ellos quien le habría introducido la porra en el ano. Tras 15 días ingresado en el hospital Robert-Ballanger, donde fue internado el 2 de febrero, Théo ha sido dado de alta a petición personal, si bien los equipos médicos le han prescrito 60 días de incapacidad temporal laboral, según ha informado el diario 'Le Parisien'.



Théo, de 21 años --hasta ahora los medios franceses aseguraba que tenía 22 años-- denunció que durante un registro llevado a cabo por cuatro agentes uno de los agentes le introdujo su porra en el ano.



"Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", explicó, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.



Tras conocerse el caso de Théo, otro joven, éste identificado como Mohamed K., de 22 años, ha explicado al diario 'L'Obs' que el pasado 26 de enero fue víctima de una agresión llevada a cabo por, al menos, uno de los policías que agredieron a Théo, en particular, el que utilizó la porra.



La semana pasada la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación".