Trump vuelve a lo que más le gusta: "Hacer campaña"

WEST PALM BEACH, Florida(AP)

Después de cuatro agitadas semanas en el gobierno, el presidente Donald Trump salió de la Casa Blanca para dedicarse a lo que más le gusta: "Hacer campaña".



Trump estaba por encabezar el sábado un acto de campaña en un aeropuerto del centro de Florida, tratando de recuperar el equilibrio tras una serie de crisis que amenazan su incipiente gobierno.



Para el presidente será una oportunidad de recuperar la energía de su campaña y establecer contacto con sus seguidores. Su vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que Trump quiere "hablar directamente con la gente a través del país, sin filtros, en una forma no tendenciosa".



También planea reunirse durante el fin de semana con posibles candidatos que reemplacen al defenestrado asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Su primera elección para suceder a Flynn, el vicealmirante retirado Robert Harward, rechazó la oferta.



Según un funcionario de la Casa Blanca, Trump planea entrevistar a John Bolton, exembajador estadounidense ante la ONU y al teniente general H.R. McMaster. Las reuniones tendrán lugar en Mar-a-Lago, el club privado del presidente en Palm Beach.

Trump tuiteó por la mañana que mantendrá "muchas reuniones el fin de semana en la Casa Blanca del Sur".



El presidente también había expresado interés en ofrecerle el puesto al exdirector de la CIA David Petraeus, pero otro funcionario de la Casa Blanca dijo que éste no estaba entre los finalistas para el puesto.



Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a hacerlo públicamente.



Flynn renunció por pedido de Trump el lunes al revelarse que engañó al vicepresidente Mike Pence acerca de conversaciones que mantuvo con el embajador ruso en Washington durante la transición.



Trump dijo en conferencia de prensa el jueves que estaba decepcionado por la manera como Flynn trató a Pence, pero que no creía que Flynn hubiese cometido una falta al mantener las conversaciones.