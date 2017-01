Incumplen condiciones de Assange para extradición

PARÍS, Francia (AP )

Los abogados de Julian Assange dijeron que las autoridades estadounidenses no han cumplido las condiciones del fundador de WikiLeaks para aceptar ser extraditado a Estados Unidos.La semana pasada, Assange ofreció no disputar su extradición si Chelsea Manning recibía clemencia. Sus abogados dicen ahora que Assange estaba demandando que Manning fuese excarcelada "inmediatamente".Manning, condenada por enviar miles de documentos secretos a WikiLeaks, recibió clemencia el martes por el presidente Barack Obama y quedará en libertad en mayo, casi 30 años antes del fin de su sentencia.El abogado de Assange en Estados Unidos, Barry Pollack, insistió en que Assange estaba siendo congruente. Dijo este miércoles: "¿Por qué va a pedir la excarcelación de Manning en unos pocos meses?".Sin embargo, Assange no hizo mención de excarcelación inmediata en su oferta, y ahora sus detractores le acusan de incumplir su promesa.