Realeza española condena ataque en Barcelona

BARCELONA, España(AP)

La realeza española condenó el ataque en Barcelona, afirmando que los culpables son asesinos, terroristas y criminales que no derrotarán al pueblo español.



El mensaje en Twitter dice también que toda España es Barcelona y que Las Ramblas pronto se recuperará y seguirá siendo un espacio público para todos.



En otro tuit el presidente de gobierno español Mariano Rajoy declaró: “Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias”.



Por su parte, el papa Francisco está orando por las víctimas y los familiares del ataque en Barcelona, dijo un portavoz.



El portavoz Greg Burke dijo que el pontífice está "sumamente preocupado” por lo sucedido y que está dando estrecho seguimiento a los acontecimientos.



La primera ministra británica Theresa May condenó el ataque terrorista en Barcelona y manifestó la solidaridad del pueblo británico con España.



“El Reino Unido hombro a hombro con España en contra del terrorismo”, dijo May, tildando el suceso de “terrible”.



Entretanto el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker dijo que “con profundo pesar y angustia me he enterado del ataque terrorista que golpeó el corazón de Barcelona esta tarde".



Agregó: "Este fue un ataque cobarde contra quienes disfrutaban de la vida y compartían momentos con familiares y amigos. Nunca cederemos ante semejante barbarie".



Francia se solidariza



El presidente de Francia y los alcaldes de París y Niza se solidarizaron con el pueblo español ante el ataque ocurrido el jueves en Barcelona.



Tuiteó el presidente español Emmanuel Macron la tarde del jueves: "Todos mis pensamientos, toda la solidaridad de Francia, va a las víctimas del trágico ataque en Barcelona. Seguiremos unidos, decididos a luchar”.



El alcalde de Niza, Christian Estrosi, quien sufrió también un ataque terrorista en su ciudad en el Día de la Bastilla del año pasado, anunció que se organizará un acto especial de solidaridad con Barcelona el viernes.



La alcaldesa de París Anne Hidalgo, nacida en España, expresó su “tristeza e indignación” por lo sucedido.