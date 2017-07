Decreto de Trump cambiaría programa de visas H-1B

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump planea firmar un decreto para realizar cambios a un programa de visas para trabajadores altamente calificados.



Trump irá el martes a Kenosha, Wisconsin, donde tiene la intención de firmar una orden ejecutiva denominada "Compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses", dijeron el lunes funcionarios de gobierno que solicitaron no ser identificados.



Los funcionarios señalaron que el decreto, el cual firmará Trump en las oficinas generales de la compañía fabricante de herramientas Snap-on Inc., ordenaría a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Trabajo y de Estado que propongan nuevas regulaciones para evitar fraude y abuso en inmigración.



Se ordenaría además a esas dependencias que propongan cambios para que las visas H-1B sean otorgadas a los solicitantes más capacitados o con mayor salario".



La Casa Blanca dijo que el programa está actualmente menoscabando a los trabajadores estadounidenses al traer mano de obra más barata, y que algunas compañías de tecnología lo están utilizando para contratar cifras grandes de trabajadores y empujar a la baja los salarios.



Los funcionarios de gobierno agregaron que la orden ejecutiva busca además fortalecer los requerimientos actuales de que productos estadounidenses sean utilizados en ciertos proyectos de construcción federales, así como en varios proyectos de transporte con subvención federal.



Los funcionarios dijeron que el secretario de Comercio revisará la manera de cerrar formas de escapatoria en la aplicación de reglamentos existentes y proporcionará recomendaciones al presidente.



El decreto ordena específicamente al secretario que revise las exenciones a estas reglas que existen en acuerdos de libre comercio. El gobierno dijo que si las cláusulas de exención no están beneficiando a Estados Unidos serán "renegociadas o revocadas".



Durante su campaña presidencial, Trump dijo en algunos momentos que apoyaba las visas para trabajadores altamente calificados, y luego se manifestó contra ellas. En un debate pidió que se cancelara por completo el programa, y argumentó: "Es muy malo para nuestros trabajadores y es injusto para nuestros trabajadores; y deberíamos terminarlo".



Cada año se distribuyen por lotería aproximadamente 85 mil visas H-1B. Muchas van para empresas de tecnología, las cuales argumentan que Estados Unidos tiene una escasez de trabajadores especializados en tecnología.