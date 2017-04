Simplemente estallé: Hombre que transmitió homicidio por Facebook

CLEVELAND, EU(AP )

En un incongruente video, Steve Stephens dice: "Estallé, simplemente estallé". Sin embargo, conforme avanzaba el lunes la búsqueda para encontrar al hombre acusado del asesinato a tiros de un jubilado, hecho que fue publicado en Facebook, la policía se ha mostrado incapaz de explicar qué fue lo que provocó el ataque.



"Solo Steve lo sabe", dijo el jefe de policía de Cleveland, Calvin Williams, al informar de la recompensa de 50 mil dólares por información que lleve a la captura de Stephens, quien está acusado de balear a Robert Godwin Sr., un jubilado de 74 años de edad.



En el video, Stephens culpa a una ex novia con la que había vivido, al decir que despertó la semana pasada y "ya no aguanté". Pero en un comunicado emitido el lunes, la mujer no dio muchos detalles al respecto y aclaró que Stephens era buena con ella y sus hijos.



En cuanto a la víctima, aparentemente Godwin fue seleccionado al azar y baleado mientras recogía latas de aluminio del suelo la tarde del domingo, después de pasar Pascua con algunos de sus hijos.



En Cleveland se inició una extensa búsqueda en el lado Este de la ciudad y rápidamente se expandió a nivel nacional para localizar a Stephens, un consejero laboral de 37 años de edad, quien trabajaba con adolescentes y adultos jóvenes, según la policía.



"Podría estar cerca. Podría estar lejos, o podría estar en un punto intermedio", dijo el agente del FBI, Stephen Anthony.



Las autoridades informaron que se detectó por última vez la señal de su celular la tarde del domingo en Erie, Pensilvania, a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de Cleveland.



La policía ha recibido decenas de pistas, y el lunes se cerraron nueve escuelas del área de Filadelfia mientras las autoridades investigaban posibles avistamientos del sospechoso pero no encontraron ningún indicio de que estuviera en el área.



Algunos de los que conocieron a Stephens lo describieron como simpático y amable, mientras que otros dijeron que tenía un problema de adicción al juego. Se declaró en bancarrota hace dos años.



En otro video publicado en Facebook, Stephens dijo que apostó todo lo que tenía, y que él y su novia tenían planeado casarse pero no lo hicieron. No explicó el motivo.



"Tenía buena relación con todos, por lo que es increíble lo que pasó", dijo Alexis Lee, un amigo que vio a Stephens apenas la semana pasada.