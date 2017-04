Hawai: Acusan a hombre de matar y descuartizar a su madre

HONOLULU (AP )

Un hombre de Hawai está acusado de matar a su madre y guardar su cabeza y otras partes de su cuerpo en siete bolsas de plástico dentro del congelador del refrigerador en el apartamento que ambos compartían en Waikiki.Yu Wei Gong fue acusado de asesinato no premeditado y se prevé que realice el lunes su comparecencia inicial ante la corte.De acuerdo con la denuncia que interpuso el estado contra Gong, el acusado llamó el 11 de abril a la policía y dijo: "Maté a mi mamá".Cuando los policías llegaron al lugar y no pudieron encontrar a la mujer, Gong les dijo que estaba "en el refrigerador", se indica en la denuncia.Uno de los agentes revisó una de las bolsas del congelador y encontró partes del cuerpo.Gong les dijo a los agentes que mató accidentalmente a su madre en septiembre, cuando ella se molestó porque el hombre de 26 años dijo que no quería ir a la escuela.