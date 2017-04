Palestinos retenidos por Israel inician huelga de hambre

RAMALA, Cisjordania (AP)

Centenares de prisioneros palestinos iniciaron el lunes una huelga de hambre para demandar mejores condiciones en las cárceles israelíes, incluyendo más contactos con sus familiares y el fin de las detenciones sin juicio que practica Israel.Más de mil 500 de los 6 mil 500 prisioneros palestinos en Israel participan en la huelga, que no tiene una duración definida, dijeron activistas.En Cisjordania y Gaza, miles de personas realizaron marchas en solidaridad el lunes en ocasión del Día del Prisionero.La protesta está encabezada por Marwan Barghouti, una destacada figura del movimiento Fatá del presidente Mahmoud Abbas. Las encuestas indican que Barghouti, que cumple varias penas de cadena perpetua por su participación en un violento levantamiento palestino contra la ocupación israelí, es el favorito para suceder a Abbas, que se ha negado a nombrar un sucesor.Barghouti fue arrestado por Israel en el 2002 por su papel en un violento alzamiento palestino contra la ocupación israelí y cumple múltiples cadenas perpetuas.En una editorial en The New York Times , Barghouti escribió que las prisiones israelíes se han vuelto en "la cuna de un movimiento duradero por la autodeterminación palestina"."Esta nueva huelga de hambre demostrará una vez más que el movimiento de prisioneros es la brújula que guía nuestra lucha por la libertad y la dignidad, el nombre que hemos escogido para este nuevo paso en nuestra larga marcha hacia la libertad", escribió.El ayuno fue iniciado cuando se acerca el medio siglo de control de Israel sobre los palestinos y se renueva la atención sobre el conflicto, que en años recientes se ha visto eclipsado por guerras y conflictos en otras partes del Oriente Medio.Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental en la Guerra de 1967.Abbas y sus partidarios quieren la creación de un estado palestino independiente dentro de las líneas limítrofes pre 1967. El grupo extremista islámico Hamas, que le arrebató el control de Gaza a la Autoridad Palestina de Abbas en el 2007, ha llamado a crear un estado islámico en toda la Palestina histórica, incluyendo Israel. Hamas ha dicho recientemente que está dispuesto a respaldar un estado palestino más pequeño, sin especificar más.En la ciudad de Ramalá, Cisjordania, la esposa de Barghouti se sumó a unos mil 500 manifestantes. "Esta huelga masiva envía un fuerte mensaje a los israelíes, luego de 50 años de ocupación, supresión y opresión, de que los prisioneros guiarán a su pueblo desde detrás de las rejas", dijo.En la Ciudad de Gaza, unas 2 mil personas participaron en una marcha similar, portando banderas de las diversas facciones palestinas.