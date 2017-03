Trump se deslinda de fricción diplomática con Gran Bretaña

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump se negó el viernes a retractarse de su controversial afirmación de que Barack Obama espió sus teléfonos, y se deslindó de cualquier culpa por la decisión de la Casa Blanca de destacar un reporte no verificado de que Gran Bretaña ayudó a efectuar las supuestas escuchas.Al minimizar la fricción diplomática con el que tal vez sea el aliado más cercano de Estados Unidos, Trump también reanimó otra: el monitoreo efectuado por el gobierno de Obama a las llamadas telefónicas de la canciller alemana Angela Merkel."Al menos tenemos algo en común, tal vez", afirmó sarcástico durante una conferencia conjunta con Merkel.La líder germana, en su primera visita a la Casa Blanca desde que Trump asumió la presidencia, se vio sorprendida por el comentario del presidente, que pareció haberlo tenido preparado de antemano. El espionaje del gobierno de Obama hizo enfurecer a Alemania en esa época y generó el riesgo de dañar la relación de Estados Unidos con uno de sus socios europeos más importantes.Las recientes acusaciones de Trump contra su predecesor, de las cuales no ha presentado ninguna evidencia, lo han dejado cada vez más aislado. Sus colegas republicanos y los legisladores demócratas han dicho que no han visto ninguna información de agencias de inteligencia que respalde tales afirmaciones.Pero Trump, que muy pocas veces reconoce estar equivocado, se ha mostrado impasible, y ha dejado a sus asesores la tarea de defender al presidente sin ninguna evidencia creíble.Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, recurrió el jueves a la afirmación de un analista de Fox News de que GCHQ, la agencia británica de espionaje electrónico, había ayudado a Obama a intervenir los teléfonos de Trump. El conductor de noticias Shepard Smith, de Fox News, dijo el viernes que la cadena no podía verificar independientemente los reportes de Andrew Napolitano, un ex juez y comentarista que se ha reunido con Trump.La GCHQ refutó las acusaciones en un inusual comunicado público, en el que afirmó que el reporte era "absolutamente ridículo y debería ser ignorado".