VIDEO: Trump y el incómodo momento con Angela Merkel

WASHINGTON D.C. (GH)

Esta mañana, Donald Trump y Angela Merkel se reunieron en la Casa Blanca y el mandatario estadounidense no le dio un apretón de manos a la canciller alemana, tal vez no la escuchó o no entendió debido a que la funcionaria habló en alemán, sin embargo, el presidente de los EU no ha dicho nada al respecto.



Merkel le dijo a Trump en alemán": ¿Quiere que nos demos la mano?", a lo que él no respondió.



Trump pasó la mayor parte del 2016 criticando Merkel y acusándola de "arruinar" Alemania por permitir la llegada de refugiados de Siria.



"Uno ve lo que sucede con Angela Merkel, de quien siempre pensé era una muy buena líder hasta que hizo esto. No sé qué le pasó", dijo el entonces candidato republicano en un mitin en Virginia en agosto. ¿Qué salió mal Angela, qué sucedió?".