VIDEO: Mujer en NY recibe insultos racistas por sus "ojos chinos"

NUEVA YORK, EU(SUN)

Una mujer que viajaba en un metro de Manhattan, Nueva York, recibió insultos racistas de parte de un joven que la amenazó con asesinar a toda su nación luego de criticar sus ojos rasgados.



El incidente tuvo lugar en la linea Q de Manhattan el pasado 8 de agosto, entre la avenida U y Kings Highway en Gravesend.



La víctima, una mujer de Brooklyn de 21 años le contó lo sucedido al medio “Gothamist” bajo la condición del anonimato.



El medio indica que el hombre lanzó un discurso xenófobo y racista a la chica, a quien le criticó "sus ojos chinos".







La joven cuenta que el chico la miraba fijamente y que sintió miedo, por lo que le pidió que la dejara de mirar.



"No empezó inmediatamente a gritar, pero su mirada se volvió agria, luego bajó del metro y empezó a preguntar a la gente que lo rodeaba si tenía derecho a decirle que dejara de mirarme fijamente y dijera que yo tenía menos derecho porque era asiática", contó al medio.



Cuando el hombre regresó al metro ella comenzó a grabarlo.



La chica, aclaró al medio que no era asiática, y que un amigo le dijo que subiera el video porque se trata de un racismo antiasiático.



Explicó que los asiáticos son atacados tanto como otros grupos.



En el video que se difundió en redes sociales, se ve al joven que viste un pantalón corto azul y sandalias negras que le grita a la chica quien graba el momento.



“Mira tus malditos ojos chinos, hija de p… Saca la mierda de mi país antes de asesinar a toda tu nación”, le dice.



Ella responde: “No soy china, esté es mi país también, soy blanca”.



Luego, el joven le dice que es de su propiedad porque ese es su país y que tiene el derecho a matar a todo su “pueblo”.



"Graba esto, hija de p...", continúa. "Tú sabes que este es mi país, ¿verdad? Tú en mi maldita propiedad, eres mi propiedad, tengo el derecho de matar a tu jodido todo [inaudible] Tu nación entera, no me importa un carajo. Tu eres mi propiedad”, dice.



La joven dijo al medio que no presentó alguna denuncia, pues el chico no la agredió físicamente.



“He oído que la policía no se toma en serio estos casos”, dijo.



Agregó que luego de bajarse del metro el chico no dejó de gritarle.