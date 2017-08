Guatemala: juicio a ex funcionarios por incendio en albergue

CIUDAD DE GUATEMALA(AP )

Un juez de Guatemala ordenó el miércoles enjuiciar a dos ex funcionarios de gobierno por su presunta responsabilidad en la muerte de 41 niñas en un hogar estatal que se incendió en marzo pasado.



El ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, enfrentará juicio por maltrato de menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo.



Por su parte, Santos Torres, ex director del Hogar Virgen de la Asunción, ubicado al Este de la capital guatemalteca, será enjuiciado por maltrato contra menores de edad, homicidio culposo, lesiones culposas, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.



El juez Carlos Guerra libró a Anahí Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social, de los mismos delitos imputados a Rodas a pesar de que la fiscalía también la señala como responsable de estos hechos.

Los tres han sostenido su inocencia y han declarado que hicieron lo que correspondía a sus cargos.



Durante la audiencia, el juez mostró una lámina de cartulina de un metro aproximadamente y dijo que durante varias horas ése fue el único espacio en el que las niñas estuvieron tras el inicio del fuego.



El incendio, ocurrido el 8 de marzo en una pequeña aula de un centro estatal de acogida a niños y adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos y sexuales y discapacidad, causó la muerte de 41 niñas por intoxicación y quemaduras.



Un día antes del siniestro, varias menores se habían fugado aduciendo malos tratos y abusos por parte de sus cuidadores, sin embargo, fueron recapturadas. Según testimonios, el incendio fue provocado por una de las menores tras más de ocho horas de estar recluidas, sin acceso a sanitarios.