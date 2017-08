Denuncian inhumanas condiciones carcelarias en Nebraska

OMAHA, Nebraska(AP)

Un grupo activista demandó al sistema de prisiones de Nebraska, acusándolo de negarse a tomar medidas para remediar condiciones inhumanas hacinamiento, o como negarle atención médica a presos o mantenerlos en aislamiento prolongado.



El capítulo de Nebraska de la Unión Americana de Libertades Civiles presentó la demanda federal a nombre de 11 prisioneros contra el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, su director Sott Frakes y varios funcionarios del sistema penal.



La demanda critica al sistema penal por lo que llama uso excesivo de confinamiento solitario y negligencia flagrante de problemas mentales y médicos de los reclusos.



Apunta además a la persistente sobrepoblación penal y la peligrosa falta de personal.



Incluye 20 páginas dedicadas al tratamiento de los 11 prisioneros, detallando, entre otros problemas, la inexistencia de arreglos para reclusos ciegos y sordos y la negativa a proveer cirugía necesaria y medicamentos a otros.



Uno de los reclusos demandantes, Jason Gelle, fue sentenciado en el 2010 a 45 años por intento de agresión a un policía y otros delitos graves tras romper un jarrón sobre la cabeza de un agente del condado Douglas. Otro policía baleó a Gelle en un muslo durante el incidente.



La demanda dice que las autoridades de la prisión se han negado a aprobar cirugía para extraer fragmentos de hueso de la pierna de Gelle y asentar apropiadamente su fémur.



"Esa lesión le causa tanto dolor que no puede doblarse ni pararse por más de 15 minutos”, dice la demanda. “El dolor es tan severo que no puede hacer ejercicios y frecuentemente no va a cenar para evitarse caminar. Eso ha hecho que pierda una cantidad alarmante de peso”.



Una portavoz del sistema de prisiones declinó comentar.



La ACLU dice que la sobrepoblación penal y la insuficiencia de personal han causado motines fatales, ataques al personal y escapes en años recientes. Apunta que el sistema penal en Nebraska está diseñado para albergar a 3.275 reclusos, pero tenía 5,230 en marzo.