Realizan homenaje para mujer que murió en protesta de Charlottesville

CHARLOTTESVILLE(SUN)

Un homenaje se realizará en las próximas a la mujer que murió en Charlottesville, Virginia, cuando un auto atropelló a una multitud que protestaba contra un acto supremacista blanco que se tornó violento el fin de semana.



Se convocó a un oficio fúnebre en memoria de Heather Heder en un teatro céntrico de Charlottesville. La mujer de 32 años, vecina de Charlottesville, fue descrita por su madre como una persona valiente, principista, firme creyente en la justicia y la igualdad.



Heyer estaba entre los cientos de manifestantes que se congregaron el sábado para deplorar la reunión más grande de supremacistas blancos en una década, incluyendo neonazis, cabezas rapadas y miembros del Ku Klux Klan, motivada por la decisión municipal de demoler un monumento confederado, aquellos dedicados a quienes se opusieron a la erradicación de la esclavitud.



Antes del evento del sábado se produjeron escenas de caos y violencia con choques en las calles entre los asistentes al acto y los manifestantes. Las autoridades dispersaron la multitud, y diversos grupos se lanzaron a recorrer la ciudad. Varios manifestantes se habían reunido para marchar por una calle céntrica cuando repentinamente los atropelló un Dodge Challenger. Un video muestra al auto que retrocede y atropella otras personas.



El conductor, James Alex Fields Jr., de 20 años y oriundo del estado de Ohio, fue descrito por uno de sus maestros de secundaria como admirador de Adolfo Hitler y la Alemania nazi. Fue detenido rápidamente, acusado de homicidio simple y otros cargos.



Heyer creció en el vecino condado de Greene y trabajaba en una firma de abogados.



Su madre, Susan Bro, dijo que prefería llorarla en la intimidad, pero se sentía obligada a seguir su ejemplo.



“La echo tanto de menos, pero voy a asegurarme de que su muerte tenga valor”, dijo Bro a The Associated Press.



El teatro Paramount, donde se realiza la vigilia, dijo que ha tomado medidas para que los asistentes que no puedan entrar sigan el oficio en vivo por Internet.