5 guardabosques muertos, periodista hallada viva

KINSHASA, Congo(AP )

Cinco guardabosques fueron hallados muertos y una periodista estadounidense fue encontrada sana y salva en la Reserva de Fauna de Okapi, en Congo, tras haber desaparecido durante un ataque de milicianos, informaron funcionarios locales el domingo.



"La periodista estadounidense está sana y salva. Se escondió en el bosque durante el ataque", dijo el administrador del territorio de Mambasa, Alfred Bongwalanga, a The Associated Press. "Por otro, cinco guardabosques fueron muertos".



Bongwalanga dijo que el ejército encontró a la periodista el sábado por la noche y avisó de su hallazgo. No dio su nombre, limitándose a decir que se ofrecerían más detalles posteriormente. Agregó que se desconoce la identidad de los atacantes.



Al menos 10 personas desaparecieron tras ataques cerca de una estación de seguridad el viernes en las afueras del pueblo de Mambasa, en el nordeste del país, pero seis, todos guardabosques congoleños, fueron halladas con vida más tarde, dijo.



Dos periodistas británicos y otros cinco guardabosques, parte del mismo equipo, escaparon durante el ataque y lograron llegar a otra base en la reserva Okapi, dijo Bongwalanga el domingo por la mañana.



Los soldados habían estado revisando el área desde el viernes en busca de los desaparecidos.



Un grupo de derechos humanos, Center for Studies of Peace and Defense of Human Rights, atribuyó los ataques a la milicia Mai Mai SIMBA.



El grupo dijo que un civil congoleño también fue secuestrado el viernes cerca de Mambasa por individuos armados.