Ohio: Buscan a hombre que transmitió homicidio por Facebook

CLEVELAND, Ohio, EU(AP )

Un hombre de Ohio que el domingo mató a tiros a un anciano y transmitió en vivo el crimen por Facebook dijo que lo hizo a causa de una mujer, según la policía, que ha solicitado al homicida que se entregue.



Los agentes peinaban la zona de Cleveland y más allá en busca de Steve Stephens, quien a decir de la policía, se dirigió caminando hasta un anciano y lo baleó mientras transmitía el homicidio, dijo el jefe de la policía de Cleveland, Calvin Williams.



La víctima fue identificada como Robert Goodwin Padre, de 74 años.



El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, exhortó públicamente a Stephens a que se entregue a la policía y no "cause daño a nadie".



"Si tiene algún problema podemos conversarlo", señaló Jackson.



En el video, Stephens dijo que estaba en una crisis emocional debido a una mujer, y después afirmó haber matado a más de 12 personas. Williams señaló que la policía no ha verificado otros homicidios ni ataques a tiros.



"No hay otras víctimas que sepamos estén relacionadas con él", señaló.



El jefe policial también dijo que han conversado con parientes y amigos de Stephens, quien trabajaba en Beech Brook, una agencia de salud del comportamiento con sede en Pepper Pike, cerca de Cleveland.



"Estamos conmocionados y horrorizados, y no sabemos más", dijo la portavoz de la agencia, Nancy Kortemeyer, a la televisora WOIO-TV.

"Esperamos y oramos porque lo arresten lo más pronto posible; confiamos y oramos por una solución con celeridad", agregó.



Se desconocía de momento que hacía Stephens para la agencia, la cual daría servicio a más de 18 mil niños y familias este año, según su página de Internet.







Las autoridades dijeron que Stephens transmitió el video en vivo el domingo en la tarde en la red social. Estuvo en Internet unas tres horas y fue eliminado. La página de Facebook de Stephens también fue eliminada.