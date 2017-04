Sigue la Interpol pista de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO()

Tras 185 días de estar prófugo de la justicia por su probable responsabilidad de los crímenes de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido este sábado en Guatemala.



Un documento al que tuvo acceso El Universal revela que ocho integrantes de su familia, entre ellos sus hijos, viajaron en un vuelo privado el pasado 14 de abril desde el aeropuerto de Toluca a Guatemala, por lo que las autoridades presumen que se iban a reunir. Esa fue la pista que siguió la Interpol.



Luego de los trabajos de inteligencia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal y la Comisión Nacional de Seguridad, en coordinación con la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), Duarte de Ochoa fue localizado en Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala, una región turística.



Nery Ramos, director general de la Policía Nacional de Guatemala, declaró a medios de su país que la captura ocurrió alrededor de las 20:00 horas en un hotel, donde fue "neutralizado".



Desde el 13 de octubre del año pasado el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, giró la orden de aprehensión. Un día antes presentó solicitud de licencia al cargo.



No obstante, Duarte de Ochoa utilizó un helicóptero del Gobierno de Veracruz, que proporcionó el entonces mandatario interino, Flavino Ríos, para trasladarse a Coatzacoalcos. Después ya no se supo más de él.



Ramos explicó que a finales de 2016 tuvo información de que Duarte ingresó a Guatemala, por lo que comenzó su búsqueda, incluso tenían la presunción de que estaba en San Marcos.



Hasta este sábado lo ubicaron elementos de Inteligencia en el Hotel La Riviera de Atitlán. "Estaba solo, en un área común (lobby)", detalló.



De acuerdo con fuentes de inteligencia mexicana, tenía por lo menos 72 horas de haber cruzado la frontera con Guatemala y proporcionó otro nombre.



Se presume que Duarte salió de su habitación por un licor. Se verificó que coincidiera su huella dactilar y fue detenido inmediatamente.



En un comunicado, la PGR informó este sábado que tras la captura solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que, por vía diplomática, presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición, misma que fue ejecutada; por lo que se espera su llegada a México en los próximos días.



EL PROCESO



Los trabajos de inteligencia fueron fundamentales para ubicar el ex gobernador, de quien desde un principio las autoridades mexicanas indicaban que estaba en Centroamérica.



La dependencia explicó que Duarte deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, la cual le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del Gobierno de México.



"Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición, antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados.



"Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país", mencionó.



Será en el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado cuando turne el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, el cual realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas.



Inicio de la búsqueda. En su momento, el ex gobernador dijo que no tenía nada que esconder y que no tenía por qué abandonar el país; sin embargo, cuando supo que era investigado huyó.



En un principio se manejó que estaría en Chiapas, incluso el padre Alejandro Solalinde comentó que el ex mandatario estaba escondido en un rancho; su no nombre figuró hasta antes de su captura en la lista de los más buscados por la PGR con una recompensa de 15 millones de pesos.



El 11 de noviembre la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la PF, detuvieron a Mario Medina Garzón, a quien autoridades federales lo identificaron como primo de Karime Macías -esposa de Javier Duarte-, además de ser piloto-aviador.



Medina Garzón llevaba pasaportes falsos que presuntamente serían utilizados por Javier Duarte y su esposa Karime Macías para salir por Guatemala, lo que alertó a las autoridades mexicanas y mantuvieron comunicación más coordinada con ese país.