Revisan caso de deportación de guatemalteca embarazada

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EU(AP )

El caso de una mujer embarazada, madre de cuatro, que está en proceso de deportación a su natal Guatemala, será revisado por una corte federal de inmigración.



Uno de los abogados de la mujer, quien vive en Carolina del Norte, dice que Lilian Cardona Pérez, de 34 años, tenía 15 años cuando ingresó al país de manera ilegal.



Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo a The Associated Press que la centroamericana fue arrestada en el condado de Wake en el 2010 por un cargo sobre propiedad. Ese delito luego fue desestimado, pero se ordenó su deportación y el plazo para presentar una apelación se venció.



Documentos presentados en corte también muestran que tuvo un arresto en el 2015 por manejar en estado de ebriedad.



Su abogado dijo al Fayetteville Observer que generalmente toma tres semanas para que la corte decida si deporta a alguien o no.