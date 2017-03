16 abogados muertos en explosión en Siria

DAMASCO(AP)

El ataque suicida al edificio de los tribunales en Damasco dejó decenas de muertos, entre ellos 16 abogados, dijo el titular del Colegio de Abogados de Siria el jueves. En tanto, se removieron rápidamente las manchas de sangre y los escombros del ataque de la víspera y la gente regresó al trabajo.



Nizar Skeif dijo a The Associated Press que el ataque al Palacio de Justicia tuvo por objeto "socavar la moral de los sirios y provocar la anarquía y el terror". Además de los tribunales, hubo un ataque suicida a un restaurante, con un saldo total de al menos 30 muertos y un clima de terror en la capital.

Skeif dijo que no hubo jueces muertos.



Los ataques fueron los episodios más recientes de una ola de explosiones en la capital siria y otras zonas del país controladas por el gobierno, parte de un esfuerzo renovado de los milicianos de atacar las fuerzas del presidente Bashar Assad mediante tácticas de insurgencia para recuperar la iniciativa perdida.



El jueves, la TV estatal informó en vivo desde la sala atacada para mostrar la remoción de las manchas de sangre y las reparaciones.



"Querían... obligar al departamento de justicia a desistir de su misión y paralizar al estado y sus instituciones, pero fracasaron", dijo el ministro de Justicia, Najm al-Ahmad, a la TV estatal. "Lamentamos la muerte de los mártires ayer".



Al-Ahmad añadió que varios abogados y jueces regresaron al trabajo el jueves para transmitir el mensaje de que "la justicia continuará porque es una buena manera de responder a los que quieren paralizar la vida en nuestro país".