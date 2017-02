Legisladores de EU forman grupo sobre la mariguana

WASHINGTON D.C. (AP )

Cuatro representantes de la cámara baja anunciaron el jueves la formación del Caucus Cannabis, el más nuevo en el Capitolio.



Aunque el nombre provoca sonrisas, los legisladores dijeron que sus intenciones son serias: Seguir evitando que las políticas federales interfieran con los estados mientras éstos aprueban leyes que permiten el uso de mariguana para propósitos médicos o recreativos.



"Creo en los derechos de los estados. Alaska votó para legalizarla, con un margen bastante grande", dijo el republicano Don Young, quien representa a ese estado en la cámara baja y dice que nunca ha fumado marihuana.



"El gobierno federal debe mantenerse al margen, punto", agregó el legislador de 83 años.



Ocho estados y el Distrito de Columbia han legalizado el uso recreativo de la hierba en pequeñas cantidades para adultos. Otros 28 estados han legalizado su uso con propósitos médicos. Los integrantes del nuevo caucus dijeron que, con base en los patrones de los estados, prevén que habrá bastante interés en afiliarse a su grupo.



"Una vez que un estado ha tomado acción, los miembros del Congreso están interesados en defender y trabajar con la gente que representan", dijo el representante Jared Polis, demócrata de Colorado.



Los líderes del grupo son dos republicanos, Dana Rohrabacher de California, y Young. Los copresidentes demócratas son Earl Blumenauer, de Oregon y Polis.



En su mayoría, los legisladores hicieron énfasis en que no usan mariguana. Young dijo que nunca la ha usado y realmente no cree en ella. Polis también dijo que nunca la ha fumado. Blumenauer indicó que esperará hasta que sea legal a nivel federal para usarla.

Rohrabacher señaló que hace poco tuvo una operación en el brazo y prendió una vela con aroma de cannabis para el dolor.



"Después de eso fue la primera vez que dormí en semanas", dijo.

Algunas de las metas del grupo son: Seguir evitando que el gobierno federal bloquee la investigación del uso de la marihuana con fines médicos y facilitar las operaciones de los negocios que la venden.



En general estos establecimientos no pueden aceptar tarjetas de crédito ni de débito porque las empresas de tarjetas de crédito tienen miedo que se les responsabilice de lavado de dinero u otras posibles ofensas. Tampoco pueden deducir todos sus gastos operativos en sus declaraciones de impuesto sobre la renta, agregó Blumenauer.