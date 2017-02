Error con jubilaciones, nuevo tropiezo político de Macri

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

El presidente argentino Mauricio Macri se vio obligado el jueves a dar marcha atrás a un cuestionado mecanismo para actualizar las jubilaciones, en un nuevo tropiezo político en un año electoral en el que someterá a examen su gestión.



El jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que Macri "se comprometió a revisar" con representantes de distintos bloques del Congreso el decreto que modificó la forma en que se calcula el aumento semestral previsto por ley para los jubilados, que en la práctica supondría una leve baja en sus haberes.



Peña explicó en declaraciones a Radio Mitre que la modificación obedece a que la reglamentación de la ley que desde hace años contempla el ajuste periódico de las jubilaciones "está mal hecha desde el punto de vista matemático". "En todo caso habrá que modificar la ley" en el Parlamento, sostuvo.



El funcionario reconoció que "puede haber un problema de información también" en la comunicación de la medida anunciada la víspera y acotó que, aunque los opositores "dijeron que impactaba sobre 200 o 300 pesos (12,6 o 19 dólares), la realidad es que impacta sobre 24 pesos (1,52 dólares) de la jubilación mínima".



La polémica se desató justo cuando el gobierno intenta poner paños fríos al escándalo por el supuesto trato favorable al padre del mandatario, el empresario Franco Macri, en la negociación de la cancelación de una deuda que su compañía de servicios postales contrajo con el Estado en los años noventa.



El caso suscitó la apertura de una investigación judicial luego de que de un fiscal consideró que el interés público no fue protegido ya que el Estado habría aceptado una excesiva quita en la deuda. El gobierno reconoció que hubo errores en la negociación y pidió a la Auditoria General de la Nación, controlada por la oposición, que intervenga y que la justicia se pronuncie cuanto antes sobre el acuerdo.



"Es raro que Macri no sepa de estos supuestos errores", dijo la diputada opositora Mirta Tundis en referencia a los cambios en las jubilaciones que reciben unos 900 mil beneficiarios y a otras medidas que en los últimos meses han conllevado un ajuste en un contexto inflacionario y de estancamiento económico.



La diputada Elisa Carrió, aliada del gobierno, afirmó por su parte que "la torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificativo" y pidió "que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea", en su cuenta de Twitter.



De aplicarse el cuestionado mecanismo la suba prevista en los haberes sería de 12,6% en lugar de 12,9%, una diferencia escasa pero que, según los propios legisladores oficialistas, implica una rebaja y ha caído mal en un sector vulnerable.



En su poco más de un año en el gobierno Macri ha dado marchas y contramarchas con algunos temas sensibles. Semanas atrás rectificó el decreto que convertía en trasladable el feriado del 24 de marzo, que conmemora el golpe de Estado que en 1976 inauguró una cruenta dictadura militar, luego de las críticas de organismos de derechos humanos que consideran que debe ser una fecha inamovible por su fuerte valor simbólico.



Y en junio tuvo que fijar un techo a los fuertes aumentos dispuestos en las tarifas de luz y gas a raíz de las quejas de diversos sectores.



El gobierno sostiene que sus rectificaciones obedecen a su espíritu conciliador y abierto a las críticas pero los opositores acusan al mandatario de intentar profundizar el ajuste.



La gestión de Macri se pondrá a examen en las elecciones legislativas de octubre. A raíz de la polémica del correo, la imagen negativa del presidente en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y trascendente para los comicios, alcanzó el 53% según la consultora Analogías.