Frialdad en Moscú a propuesta de reducción nuclear de Trump

MOSCÚ, Rusia(AP)

La sugerencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que las sanciones contra Rusia podrían levantarse a cambio de una reducción de su arsenal nuclear fue recibida con frialdad el lunes en Moscú.



En una entrevista con el diario Times de Londres, publicada el domingo, Trump indicó que podría terminar con las sanciones impuestas a Rusia tras la anexión de la península de Crimea en 2014 a cambio de un acuerdo para la reducción de sus armas nucleares.



Rusia no tiene prisa por levantar las sanciones si eso supone "sacrificar algo, especialmente en lo relativo a la seguridad", dijo Konstantin Kosachev, presidente del comité de asuntos exteriores de la cámara alta del parlamento.



En declaraciones a la agencia noticias RIA Novosti, Kosachev dijo además de las palabras de Trump deben tomarse con cautela porque no se trata de una posición oficial dado que aún no es oficialmente el presidente del país.



Washington, junto con la Unión Europea, impuso varias rondas de sanciones económicas a Rusia y prohibiciones de viajes a algunos de sus ciudadanos tras la anexión de Crimea y la implicación de Moscú en la guerra en el este de Ucrania.



Las últimas sanciones estadounidenses entró en vigor a finales de diciembre.



El vocero del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, se mostró igual de cauto ante los reporteros más tarde el lunes.



"vamos a esperar a que asuma el poder antes de dar nuestra valoración de las iniciativas", señaló Peskov agregando que Rusia nunca plantea el tema de las sanciones en conversaciones con sus homólogos extranjeros, y no tiene intención de hacerlo, porque su eliminación no depende de Moscú.



Otro incluyente legislador ruso, Alexei Pushkov, se burló el domingo en la noche en un tuit de las advertencias del director de la CIA sobre la amenaza seguiría al hipotético levantamiento de las sanciones.



El director saliente de la CIA, John Brennan, dijo a la televisora Fox News el domingo que en su opinión Trump no entiende del todo la amenaza que Moscú representa para Estados Unidos y las acciones que toman contra el mundo.



En su mensaje en Twitter, Pushkov respondió: "No va a haber consecuencias. Excepto que sus defensores sufrirán un infarto al corazón".