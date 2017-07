Desaparecen periodista de EU y 9 guardaparques en Congo

KINSHASA, Congo (AP )

Un periodista estadounidense y al menos nueve guardaparques desaparecieron luego del ataque de una milicia rebelde contra una estación de seguridad en una reserva natural en el noreste de Congo, informó el sábado un funcionario local.



El administrador del territorio de Mambasa, Alfred Bongwalanga Efoloko, confirmó que el ataque de la milicia Mai Mai ocurrió el viernes en las afueras de la aldea de Mambasa, en la Reserva de Vida Silvestre de Okapi, pero las autoridades aún no tienen pruebas de un posible secuestro. No hubo detalles adicionales por el momento sobre el periodista desaparecido.



“El bosque es muy grande, tal vez huyeron en otra dirección”, dijo Efoloko en declaraciones a The Associated Press por teléfono. Según el testimonio de sus colegas, “el ataque se produjo cuando el equipo quería ir a comer” y hubo muchos disparos cruzados, agregó.