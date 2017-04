VIDEO:Realizan "primera protesta en el espacio" y es contra Trump

(SUN)

Un colectivo de científicos llevó a cabo la “primera protesta política en el espacio cercano”, en la que enviaron un fuerte e irónico mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El grupo Red de Agencias Espaciales Autónomas (ASAN por sus siglas en inglés) lanzó a unos 90 mil pies de altura el globo meteorológico Afrodita 1, que pesaba poco más de medio kilo y se infló con helio.El globo llevaba un sensor GPS, una cámara y un mensaje especialmente dirigido al magnate: una copia impresa de un tuit de la misma organización que decía: "@realDonaldTrump: Mira eso, hijo de pu$!%"."Hasta donde sabemos, el lanzamiento de Afrodita 1 fue la primera protesta política en el espacio cercano", dijo a The Washington Post uno de los miembros de la ASAN.Los miembros de esta red permanecen anónimos como "una manera de desalentar el uso del grupo para el ego o la vanidad de los miembros individuales".El tuit es parte de una cita de Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14 y la sexta persona en caminar sobre la Luna. Su famosa frase, al ver la Tierra desde el espacio fue que le daban ganas de “agarrar a un político del cuello y arrastrarlo un cuarto de millón millas lejos y decir, 'Mira eso, hijo de puta'".Esta cita ha sido utilizada como un ejemplo del llamado “efecto de la visión general”, que busca un cambio de perspectiva hacia la unidad global y la conservación solicitada continuamente por astronautas que se han visto impactados por la fragilidad del planeta.El grupo lamentó los recortes presupuestarios de la Casa Blanca a cuatro de las misiones de ciencia de la Tierra de la NASA, conocidos como CLARREO. Entre ellos, un sistema de monitoreo de viento solar, DSCOVR; el programa de monitoreo de océanos y atmósferas PACE y el observatorio de carbono en órbita OCO-3."No sólo estamos perdiendo oportunidades increíbles para aprender más sobre nuestro planeta, sino que Trump también está poniendo en peligro las vidas de millones de personas fuera de EU, que están más expuestas a los desastres relacionados con el cambio climático”, dijo a WP el miembro de ASAN.Afrodita 1 marcó el primero de varios proyectos que planea realizar la ASAN, un programa espacial de código abierto, compuesto por artistas, científicos, ingenieros y estudiantes."Creemos que no podemos decir que realmente hemos entrado en la 'era espacial' hasta que el espacio exterior esté desmilitarizado, y sea democrático y accesible para todos los autonautas", dijo el miembro de ASAN, usando este último término que el grupo prefiere para los astronautas."Estamos aquí para mostrar al mundo que el espacio no es sólo para generales, autócratas y muchachos multimillonarios", concluyeron."Todo el mundo en ASAN es gran fan de Mitchell, que fue uno de los personajes más alegres que alguna vez pusieron los pies en otro cuerpo celestial", dijo el miembro de ASAN al WP."Buscamos enviar un mensaje de protesta al presidente Trump contra sus recortes presupuestarios propuestos para el programa de ciencias de la Tierra de la NASA, que es invaluable para entender el cambio climático y así tomar decisiones políticas informadas y basadas en datos", señaló el científico.Pese a que 90 mil pies de altura es bastante lejos, este no es el acto político más alejado de la Tierra, los astronautas, por ejemplo, pueden emitir sus planillas de votación desde la Estación Espacial Internacional.Aunque el video publicado por la ASAN en YouTube describió este acto como la "primera protesta en el espacio", el uso del término espacio puede ser un poco esquivo, pues no existe una barrera bien delimitada entre la atmósfera de la Tierra y el espacio. El globo ascendió a cerca de un cuarto del camino a la línea de Karman, el punto adoptado para determinar aproximadamente dónde “inicia” el espacio.El lanzamiento fue planeado para concordar no sólo con el 56 aniversario del viaje de Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio, sino en solidaridad con la próxima Marcha por la Ciencia, dijo el miembro de ASAN.