Manifestantes exigen que Trump revele sus impuestos

CHICAGO, EU(AP)

Cientos de personas salieron el sábado a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para exigir que el presidente Donald Trump revele sus declaraciones de impuestos a fin de que la ciudadanía esté enterada de sus compromisos empresariales y sus posibles conflictos de interés.



Las marchas, que se organizaron en casi 150 ciudades, fueron organizadas para coincidir con el último día en que tradicionalmente los estadounidenses pueden pagar sus impuestos anuales. Los organizadores dijeron que los eventos se desprendieron de la marcha de mujeres que tuvo lugar el día siguiente de la juramentación de Trump.



El actual presidente es el primero en más de 40 años que se niega a revelar sus declaraciones de impuestos. Al principio dijo que no lo hacía porque estaba siendo auditado, a pesar de que los expertos dijeron que eso no impide revelar los documentos. Luego dijo que a los votantes no les importa.



"Claro que nos importa, queremos ver sus impuestos", dijo Ann Demerlis, una de las manifestantes en Filadelfia, donde se veían carteles con la frase "¡Queremos ver tus impuestos ya!"



"Ahora sí que puede mostrar sus impuestos, porque los actuales no están bajo auditoría", expresó Demerlis, que llevaba un cartel que decía "Sigan el (origen del) dinero".



En Washington DC, la marcha comenzó frente al Congreso, donde el senador demócrata Ron Wyden exhortó al mandatario a "dejarse de secretos". El senador insistió en que el pueblo "tiene el derecho fundamental de saber si su presidente paga lo que debe".



El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la negativa de Trump de revelar sus declaraciones de impuestos podría entorpecer los intentos de los republicanos de reformar el sistema fiscal.



También ocurrió una marcha en West Palm Beach, Florida, cerca de Mar-A-Lago, el resort donde el presidente está pasando las vacaciones de Semana Santa.



En Cambridge, Massachusetts, los manifestantes exhortaron a su delegación legislativa a oponerse al plan de presupuesto presentado por Trump al considerar que son excesivos los recortes a la atención médica, la educación, y el transporte.



La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, publicó el viernes un video en Internet en el que exhortó al Congreso a obligar a Trump a divulgar su declaración fiscal. Los demócratas desean que sea sometida a votación una propuesta de la representante demócrata de California Anna Eshoo, que obligaría a todos los candidatos presidenciales a divulgar sus declaraciones de impuestos.