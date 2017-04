Odebrecht dice que financió campaña de presidente Humala

SAO PAULO(AP)

El ex director general del gigante brasileño de la construcción Odebrecht aseguró que la compañía ayudó a financiar la campaña del expresidente peruano Ollanta Humala.



En testimonio realizado esta semana a los fiscales, Marcelo Odebrecht informó que la compañía aportó tres millones de dólares a la campaña de Humala, que fue elegido presidente de Perú en 2011.



La constructora Odebrecht se encuentra en medio de la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. La pesquisa, conocida como Operación Lavacoches, ha revelado de antemano el pago de miles de millones de dólares en sobornos a políticos de parte de compañías brasileñas.



Un ex ejecutivo de Odebrecht testificó esta semana que la compañía donó 1,5 millones de dólares a la campaña de Mauricio Funes, que posteriormente fue presidente de El Salvador de 2009 a 2014.



También esta semana, otro ex directivo de Odebrecht dijo a los fiscales que la compañía pagó 3,4 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2014.