EU amenaza con retirarse de Consejo de DH de la ONU

NACIONES UNIDAS (AP)

El secretario de Estado Rex Tillerson declaró que Estados Unidos no seguirá participando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a menos que esa instancia implemente "profundas reformas".



Tillerson no dio un calendario para la aplicación de tales reformas, pero en una carta a ocho grupos de derechos humanos, obtenida el miércoles por The Associated Press, dijo que Estados Unidos seguirá participando en la sesión actual del consejo que se lleva a cabo en Ginebra.



Las ocho organizaciones, dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de la ONU, le escribieron a Tillerson pidiéndole que Estados Unidos siga involucrado con el consejo. Tillerson respondió pidiéndoles que apoyen la implementación de reformas pues que "ello sería sumamente alentador".



La carta del secretario de Estado fue reportada inicialmente por la revista de análisis internacional Foreign Policy.



Estados Unidos desde hace muchos años se ha quejado de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, tiene una fijación con Israel y permite la participación de países con amplios historiales de violaciones de derechos humanos.



La ONU, y diversas organizaciones de derechos humanos, dijeron que sería un error que Estados Unidos abandone el consejo.



"Estados Unidos es una parte integral del Consejo de Derechos Humanos", declaró el miércoles a reporteros el portavoz de la ONU Stephane Dujarric. "Es importante que todos los países miembros participen en su misión".



Felice Gaer, directora del Instituto de Derechos Humanos Jacob Blaustein, dijo a la AP: "El secretario Tillerson debe considerar que una salida de Estados Unidos no va a 'deslegitimar' las malas decisiones del consejo; al contrario dejará que los zorros merodeen libremente por el gallinero mientras Estados Unidos se retira de la lucha por nuestros valores en el escenario internacional".



Añadió Kenneth Roth, director de Human Rights Watch: "Si la administración Trump realmente está comprometida con los derechos humanos en lugar de querer hacer una declaración política a favor de Israel, debería tener el coraje de quedarse y luchar en vez de realizar una cobarde huida".



En respuesta a cuáles serían las intenciones del gobierno de Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo el miércoles: "No voy a vaticinar que Estados Unidos se retirará del Consejo", pero reconoció que Washington trabajará para que la instancia tenga una "mejor responsabilidad y transparencia".