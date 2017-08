Miles de manifestantes reciben a Trump en su regreso a NY

NUEVA YORK, EU(AP )

Miles de manifestantes y un fuerte dispositivo de seguridad estaban listos para recibir al presidente Donald Trump a su regreso a la ciudad de Nueva York el lunes por primera vez desde su juramentación.Los manifestantes se agruparon el lunes en las zonas que la policía delimitó frente a la Torre Trump en Manhattan y se colocaron en calles cercanas a la Quinta Avenida al anochecer, horas antes de la llegada del mandatario. Lo mismo hizo una multitud mucho menor de partidarios del presidente.Foto: APAlgunos de los manifestantes llevaban carteles con mensajes en los que se leía “juicio político” y “la Casa Blanca no es hogar de la supremacía blanca”, además de que entonaban consignas como “no es mi presidente” y “amor, no odio, esa es la grandeza de Estados Unidos”.Foto: APA unas cuadras de la Torre Trump, un inflable del presidente con cara de ratón fue colocado cerca del Hotel Plaza.Foto: APEntre los manifestantes estaba la reverenda Jan Powell, ministra retirada de la Iglesia Unida de Cristo, quien sostenía un cartel en el que se leía “Sin justicia no habrá paz”, mientras se colocaba frente al rascacielos.Dijo que estaba molesta por la respuesta del mandatario republicano al mitin que organizaron supremacistas blancos el fin de semana en Virginia y que derivó en hechos violentos.Foto: APPero “lo que más me molesta es cuando tipos como Trump tratan de silenciar nuestro derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, ya sea con violencia o ‘noticias falsas’ o con un discurso de odio”, añadió Powell.De cualquier forma, la reverenda señaló que “rezo por él todos los días. Ambos somos seres humanos”.Cerca de dos decenas de partidarios del mandatario estaban cerca del Hotel Plaza coreando “Dios bendiga al presidente Trump”.Inicialmente Trump culpó a “muchos bandos” por la violencia del fin de semana. El lunes dijo que “el racismo es un flagelo” y describió a los miembros del Ku Klux Klan, a los neonazis y a los nacionalistas blancos que participaron en la refriega como “criminales y matones”.Foto: AP