Hombre que embistió pizzería en París fue un caso suicida: Autoridades

PARÍS(AP)

ÚLTIMA HORA https://t.co/ODl7jmSdqo Al menos un muerto y varios heridos en un atropello en las afueras de París — EL PAÍS (@el_pais) 14 de agosto de 2017

El Ministerio del Interior de Francia dice que un hombre que condujo su coche y embistió una pizzería era un aparentemente caso suicida y el incidente no se cree vinculado al terrorismo.El portavoz del ministerio, Pierre-Henry Brandet, dijo en la televisión que el hombre, nacido en 1985, intentó suicidarse la semana pasada.Brandet declaró que una niña fue asesinada y cuatro personas resultaron heridas y están en una condición de "emergencia absoluta". Dijo que otras ocho personas resultaron ligeramente heridas.El hombre fue arrestado poco después del ataque de este lunes por la noche en la ciudad de Sept-Sorts, al Este de París.Un funcionario de la policía dijo que el hombre era sicológicamente inestable y no tenía antecedentes policiales. El funcionario dice que los investigadores no están buscando cómplices.