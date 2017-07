Humala, ex presidente de Perú y su esposa ingresan a prisión

LIMA, Perú(AP )

El ex presidente peruano Ollanta Humala —arrestado mientras lo investigan por posibles delitos ligados al caso Odebrecht— fue enviado el viernes a la misma cárcel en la que cumple condena Alberto Fujimori, el otro ex mandatario peruano que está sentenciado a 25 años por asesinato y corrupción.



Su esposa Nadine Heredia fue trasladada a una cárcel común de mujeres al sur de la capital que alberga a cabecillas de Sendero Luminoso, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado.



Las televisoras mostraron cómo Humala llegó en un helicóptero hasta un campo de fútbol cercano a la prisión donde hace una década Fujimori (1990-2000) cumple prisión como reo solitario. Luego subió a una camioneta rodeado de una decena de agentes armados con fusiles e ingresó a la cárcel.



El jefe de las prisiones, Carlos Vásquez, dijo a la prensa que Humala y Heredia tienen un régimen especial que implica que no podrán ver a otros reos y que su seguridad está garantizada. Añadió que podrán recibir visitas de sus familiares directos y tendrán salida por algunas horas al patio de la cárcel.



Vásquez comentó que el régimen carcelario que se le aplica a Humala y Heredia es el de una ley penal para miembros del crimen organizado.



El presidente Pedro Kuczynski dijo horas antes que esperaba un juicio rápido y transparente y añadió que tomaba el desenlace con “tristeza” porque era una “noticia trágica” para los tres hijos de Humala, de 15, 13 y 6 años.



La pareja se presentó el jueves ante un juzgado de Lima y luego fueron llevados hasta los calabozos del Palacio de Justicia, donde con frecuencia se recluyen a los presos antes de llevarlos a diversas cárceles del país.



Ambos llevaban en las manos cobertores para cubrirse del frío limeño y pasar la noche.



El jueves el juez Richard Concepción ordenó recluir de forma preventiva por 18 meses a Humala y Heredia mientras son investigados por un fiscal que sospecha que la pareja cometió el delito de lavado de activos tras recibir dinero de las firmas brasileñas Odebrecht, OAS, así como dinero público de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez para las campañas presidenciales de Humala de 2006 y 2011.



Humala y Heredia aún no han sido acusados formalmente por la fiscalía, que los investiga por más de dos años.



Humala, un militar retirado del ejército de 55 años que gobernó entre 2011 y 2016, es el segundo exmandatario peruano que está preso. Desde 2007 el expresidente Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1990 a 2000, cumple una condena de 25 años por asesinato y corrupción.



El juez Concepción también ordenó en febrero cárcel preventiva para otro ex presidente, Alejandro Toledo (2001-2006), quien vive en Estados Unidos y aún no ha sido extraditado. Otro ex mandatario, Alan García, está investigado por posibles delitos de corrupción también ligados a Odebrecht.



En diciembre Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, García y Humala entre 2001 y 2016.