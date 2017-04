Consejo Electoral aprueba recontar actas impugnadas en Ecuador

QUITO(AP)

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó el recuento de alrededor de 10% del total de los votos luego de que el candidato derrotado en los comicios presidenciales, Guillermo Lasso, denunciara un presunto fraude en el proceso que ganó el oficialista Lenín Moreno, se informó el viernes.



En un comunicado de prensa, la institución dijo que de las 4.243 actas apeladas por el partido de Lasso (CREO), una primera revisión determinó que 299 estaban duplicadas. Por ello, se recontarán 3.944 de éstas.



Por otra parte, el documento dio a conocer que también fueron impugnadas 714 actas por el partido de gobierno, Alianza País. De éstas, 178 estaban duplicadas, por lo que se hará reconteo de 536.



El organismo destacó que ambas agrupaciones objetaron 113 actas en común y que las actas que serán analizadas equivalen a 1,27 millones de votos. La medida se llevará a cabo "en aras de la transparencia y por la tranquilidad del país", dijo Juan Pablo Pozo, presidente del órgano electoral.



El proceso de revisión se cumplirá el 18 de abril en presencia de los delegados de ambos partidos y de otras organizaciones políticas nacionales. Asimismo, será transmitido en vivo por medios de comunicación.



Lasso había pedido recuento total de votos, pero ese pedido no fue aprobado por el Consejo Electoral.



En el balotaje del 2 de abril, Moreno se impuso con menos de tres puntos —equivalentes a unos 230.000 votos— ante Lasso y se acreditó como presidente electo. Sin embargo, Lasso —un exbanquero de derecha— ha denunciado un presunto fraude e irregularidades en los comicios, por ejemplo, que algunos de sus votos fueron acreditados a su rival y que hay inconsistencias numéricas en las actas.



Tras el triunfo de Moreno, quien se moviliza en silla de ruedas luego de que recibiera un disparo en un asalto en 1998, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en manifestaciones pacíficas en al menos seis ciudades denunciando fraude y reclamando revisión de los sufragios.



En caso de que la demanda de Lasso no progrese, Moreno asumirá el poder el 24 de mayo en reemplazo del presidente saliente Rafael Correa, con más de una década en el poder y reconocido por la mejora de la red vial del país, la construcción de grandes obras de infraestructura y de escuelas y hospitales para pobres, pero criticado por no respetar los derechos civiles y ciudadanos.



La elección de Ecuador causó expectativa en la región debido al triunfo de un candidato de izquierda cuando en elecciones previas esa tendencia había sido interrumpida, como en el caso de Argentina y Perú.